Спортивная гимнастика в Азербайджане активно развивается - главный тренер женской сборной

БАКУ /Trend/ - Спортивная гимнастика в Азербайджане активно развивается, сказала Trend в пятницу на соревнованиях Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике главный тренер женской сборной по спортивной гимнастике Нина Правдина.

"Нигде в мире первенство страны не проходит на таком высоком уровне. В Национальной арене гимнастики есть все, чтобы выступать и пробовать свои силы на помосте", - сказала главный тренер.

Нина Правдина подчеркнула, что на нынешних соревнований, в отличие от предыдущих, программа гимнастов усложнена.

"Детки научились делать больше, чем могли, программы уже стали сложнее. На акробатике уже делаем сальтовые элементы и прыгаем сальтовые прыжки. Соответственно и физически они стали сильнее, и внешне уже настоящие гимнастки", - подчеркнула Правдина.

По ее словам, после данных соревнований гимнастка сборной Самира Гахраманова будет готовиться к молодежному чемпионату Европы.

"Планируем отработать многоборье без падения, подняться в рейтинге выше", - отметила главный тренер.

Сегодня в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

На двухдневном турнире ожидается выступление более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "Нефтчи", Культурный центр "Зиря", Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.

Женщины выступят в возрастных категориях "взрослые", "юниоры", "пре-юниоры", "дети" и "малыши", а мужчины в возрастных группах "взрослые", "юниоры", "пре-юниоры", "дети", "малыши", "младшие" и "детишки".

Соревнования продлятся два дня.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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