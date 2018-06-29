"AccessBank" и UNEC завершили очередной совместный проект (ФОТО)

"AccessBank" и "UNEC" завершили проект "UNEC Business Conversation Club".

В рамках проекта, реализованного при организационной поддержке "AccessBank", специалисты IELTS в течение 8 недель обучали студентов факультета "Финансы и бухгалтерия" UNEC деловому английскому языку. Наряду с этим, в течение данного периода специалисты банка также посещали сессии "UNEC Business Conversation Club" и выступали с презентациями.

Открывший мероприятие со вступительным словом декан факультета "Финансы и бухгалтерия" Герай Мусаев отметил, что сотрудничество между UNEC и банком является крайне плодотворным: "Меня радует, что студенты, принявшие участие в "UNEC Business Conversation Club", расширили свои знания. Кроме того, для руководства UNEC важно, чтобы студенты не только успешно завершили вуз, но и смогли построить успешную карьеру. В этой связи интересен тот факт, что некоторые их наших студентов уже смогли привлечь внимание "AccessBank". Учитывая эффективность и пользу данного проекта, я хотел бы попросить о том, чтобы он был продолжительным".

Заместитель председателя правления "AccessBank" и главный финансовый администратор Альбрехт Сабелус отметил, что изучение бизнес направления английского языка очень важно для студентов: "Я рад, что "AccessBank" поддержал такой важный проект. Не секрет, что в команде "AccessBank"а достаточно выпускников UNEC. Участники "UNEC Business Conversation Club" также в будущем могут присоединиться к нашей команде. Вот почему важно изучение делового английского языка, это является требованием времени. Отрадно, что студенты максимально воспользовались предоставленной им возможностью и улучшили свои знания".

В свою очередь глава отдела внутреннего аудита UNEC Хикмет Бабаев высоко оценил совместный проект, реализованный между вузом и AccessBank: "Я и сам регулярно участвовал в этих семинарах и с уверенностью могу сказать, что приобретенные знания пригодятся студентам и в будущем".

Директор департамента Корпоративного банкинга и Маркетинга "AccessBank" Гюнай Джалилова отметила, что сотрудничество между банком и UNEC еще более расширилось в текущем году: "С начала года при поддержке нашего банка в UNEC был реализован ряд проектов и я с радостью могу отметить, что все они были удачными. Мнения участников "UNEC Business Conversation Club" дают основание считать и этот проект крайне успешным. В рамках проекта для студентов была организована двухдневная экскурсия в банк. В ходе ознакомления с принципом работы банка студенты попросили организовать для них летнюю практику в банке. Мы приветствуем это предложение и будем только рады видеть каждого из вас в нашем банке. Кроме того, мы тоже считаем, что проект "UNEC Business Conversation Club" должен быть продолжительным и готовы оказать поддержку в этом".

Далее некоторые студенты также поделились своими впечатлениями о проекте.

В завершение студентам, успешно завершившим семинар, были предоставлены сертификаты, а наиболее активные участники проекта получили подарки от банка.

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