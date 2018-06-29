Мне очень комфортно выступать в Национальной арене гимнастики – гимнаст Самед Мамедли

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Самед Мамедли, занявший первое место среди юниоров на соревнованиях Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике, оценил свое выступление как среднее.

"Оцениваю свое выступление как среднее, потому что у меня не все получилось так, как я планировал. Буду дальше интенсивно тренироваться", - сказал Trend спортсмен.

Самед Мамедли также отметил, что для спортсменов в Национальной арене гимнастики созданы все необходимые условия и ему нравится здесь выступать.

"Я не первый раз участвую в турнирах, проводимых в Национальной арене гимнастики, здесь всегда великолепная организация, мне очень комфортно выступать", - добавил он.

Сегодня в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

На двухдневном турнире ожидается выступление более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "Нефтчи", Культурный центр "Зиря", Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.

Женщины выступят в возрастных категориях "взрослые", "юниоры", "пре-юниоры", "дети" и "малыши", а мужчины в возрастных группах "взрослые", "юниоры", "пре-юниоры", "дети", "малыши", "младшие" и "детишки".

Соревнования продлятся два дня.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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