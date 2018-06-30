Тренер сборной: Организация Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике – великолепная

БАКУ /Trend/ - Выступления гимнастов на соревнованиях Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике проходят на хорошем уровне, сказал тренер юношеской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Геннадий Котельников.



"Ребята попробовали новые программы, новые элементы. Для них выступления на помосте очень ответственны и волнительны. Это очень хороший старт для будущего развития", - подчеркнул тренер.

Геннадий Котельников отметил, что первенство организовано на высоком уровне.

"Организация великолепная со всех сторон. Для популяризации гимнастики, когда такие старты проходят на высоком уровне – это важно", - добавил Котельников.

Тренер также подчеркнул, что заметно, что зрителям на трибунах интересно наблюдать за выступлениями спортсменов.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике.

В рамках второго дня зрители увидят выступления мужчин в возрастной категории "детишки" и женщин в возрастных категориях "дети" и "малыши".

Всего в соревнованиях, стартовавших в пятницу, принимают участие более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “Нефтчи”, Культурный центр “Зиря”, Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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