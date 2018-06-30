Соревнования по гимнастике мотивируют детей заниматься этим видом спорта – тренер

БАКУ /Trend/ - Тренер клуба "Оджаг Спорт" Анжелла Абдуллаева довольна выступлением своих подопечных на соревнованиях Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

"Для некоторых моих подопечных – это первые соревнования, у других вторые, третьи. Хорошо оцениваю их выступления, где-то есть небольшие недоработки, но у нас программа новая. Она была усложнена в некоторых местах, и девочки первый раз с ней выступают", - сказала Trend тренер.

Анжелла Абдуллаева отметила, что проведение в Национальной арене гимнастики масштабных международных и республиканских соревнований мотивирует детей заниматься спортом.

"Дети приходят, наблюдают за соревнованиями, и у них возникает желание заниматься гимнастикой, демонстрировать высокие результаты", - добавила тренер.

Абдуллаева подчеркнула, что пока рано говорить, кто из ее подопечных в будущем добьется больших результатов.

"Есть дети, которые изначально не дают результатов, а потом выходят в лидеры. Пока рано говорить, кто из них в будущем станет чемпионом. Конечно, у девочек есть данные, они работают, идут вперед. Желаю своим подопечным, продолжать в том же духе, стараться, чтобы у них не пропадал интерес, и чтобы они любили спортивную гимнастику", - сказала Анжелла Абдуллаева.

В Баку в Национальной арене гимнастики состоялись соревнования Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

Всего в соревнованиях, проходивших в течение двух дней, приняли участие более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “Нефтчи”, Культурный центр “Зиря”, Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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