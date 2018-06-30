Моя самая большая мечта стать первой на соревнованиях – юная азербайджанская гимнастка

30 июня 2018 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Юная азербайджанская гимнастка Хадиджа Аббасзаде, завоевавшая бронзовую медаль в возрастной категории "дети" на соревнованиях Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике осталась довольна своим выступлением.

"Соревнования прошли интересно, тренер сказала, что все хорошо. Мне очень понравилось выступать в Национальной арене гимнастики. Мои друзья и родные пришли поддержать меня", - сказала Trend Аббасзаде.

Юная гимнастка рассказала, что мечтает добиться больших успехов в спортивной гимнастике.

"Моя самая большая мечта стать первой на следующих соревнованиях, и конечно, в будущем быть Олимпийской чемпионкой", - добавила Аббасзаде.

В Баку в Национальной арене гимнастики состоялись соревнования Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

Всего в соревнованиях, проходивших в течение двух дней, приняли участие более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “Нефтчи”, Культурный центр “Зиря”, Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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