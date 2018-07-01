Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла

1 июля 2018 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье.

Температура воздуха ночью составит 24-27, днем 35-39 градусов тепла.

На пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть северо-западный ветер, температура морской воды составит 27-28 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер, температура морской воды составит 28-29 градусов тепла.

В связи с продолжающейся аномально жаркой погодой на пляжах Абшерона, находиться долгое время в полдень (с 11:00 до 17:00) под воздействием прямых солнечных лучей (с 11 до 17) рискованно.

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