В Баку и на Абшеронском полуострове зарегистрирована рекордная жара за последние 120 лет

1 июля 2018 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове зарегистрирована рекордная жара за последние 120 лет, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье.

"Первого июля в Баку и на Абшеронском полуострове за весь период инструментального наблюдения (120 лет) зарегистрирована рекордная жара - 43-44 градусов тепла. До этого, рекордная жара была зарегистрирована в Баку в августе 2017 года - 41,6 градуса тепла. Зарегистрированная сегодня температура является рекордной как для месяца июль, так и для всего летнего сезона", - говорится в сообщении.

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