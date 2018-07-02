В ближайшие два дня в Азербайджане вновь будет аномально жарко

2 июля 2018 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра и послезавтра – 3 и 4 июля на территории Азербайджана сохранится аномально жаркая погода.

Об этом в понедельник сказала Trend завсектором по работе с общественными организациями, экологическому просвещению министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, в эти дни в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура воздуха ожидается 40-43 градуса, что считается высоким показателем.

«Несмотря на относительную прохладу сегодня, 3 и 4 июля вновь будет 40-43 градуса жары. Первого июля в Баку и на Абшеронском полуострове за весь период инструментального наблюдения (120 лет) был зафиксирован рекордный температурный показатель в 43-44 градуса. Температура 3 и 4 июля тоже будет рекордной», - сказала Тагиева.

Метеозависимым людям, детям, пожилым людям в связи с аномальной жарой необходимо быть внимательными, сказала Тагиева, добавив, люди должны стараться не находиться на открытом воздухе с 11:00 до 17:00, когда температура достигает максимума.

Тагиева также сказала, что после зноя в ночь на 5 июля станет относительно прохладнее, в Баку будет дуть северный ветер. На территории страны 5, 6 и 7 июля будет наблюдаться прохладная погода, и температура воздуха приблизится к климатической норме.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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