В Азербайджане началась регистрация для участия в экзамене по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана объявил регистрацию на тестовый экзамен по приему на административные должности типа А, говорится в понедельник в сообщении ГЭЦ.

Тестовый экзамен состоится 29 июля по группам AA, AB и AC. Регистрация продлится до 18:00 27 июля. Экзамен будет проводиться с помощью компьютеров. Также в сообщении говорится, что экзамен состоится в бывшем здании Бакинского университета "Азия".

Желающие участвовать в экзамене должны создать на портале ГЭЦ «личный кабинет», после чего открывается счет. Оплатить участие в тестовом экзамене путем перечисления средств на счет в «личном кабинете» можно различными способами. Подробная информация об этом размещена на сайте payment.dim.gov.az. После создания «личного кабинета» и перечисления денег на счет необходимо пройти регистрацию для участия в тестовом экзамене.

Сумма, оплаченная лицами, прошедшими регистрацию, но не явившимися на экзамен, не возвращается.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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