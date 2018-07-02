В Азербайджане завтра до 46 градусов жары

2 июля 2018 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в понедельник.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью 25-27, днем 40-43 градуса тепла, в Баку ночью 25-27, днем 40-42 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 50-60 процентов, днем 25-35 процентов.

Завтра на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды 28-29 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 29-30 градусов. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

В связи с аномальными погодными условиями днем с 11:00 до 17:00 рискованно долго находиться под прямыми солнечными лучами.

В районах Азербайджана завтра солнечно, ветер восточный.

Температура ночью 22-27, днем 40-44, местами 46, в горах ночью 16-21, днем 28-33 градуса тепла.

В связи с горячей волной воздуха 3-4 июля зной и духота вызовут дискомфорт у большинства людей и риски для метеозависимых людей. Днем не рекомендуется долго находиться на открытом воздухе.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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