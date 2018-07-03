«Азерэнержи»: Полностью подача электричества в Азербайджане будет восстановлена в ближайшие часы

БАКУ /Trend/ - Подача электричества в Азербайджане будет полностью восстановлена в течение ближайших часов.
Об этом сказал Trend глава службы по связям с общественностью и пресс-службы ОАО «Азерэнержи» Яхья Бабанлы.
«На данный момент восстановлена подача электроэнергии в нескольких западных районах Азербайджана», - сказал Бабанлы. По его словам, подача электричества восстновлена также в некоторых районах Баку.
«Восстановление подачи электроэнергии осуществляется поэтапно. В первую очередь электричество подается в стратегически важные объекты и учреждения», - сказал Бабанлы.
Касаясь причины происшествия, глава пресс-службы сказал, что на Мингячевирской электростанции произошёл пожар.
«Причиной пожара стала аномальная жара, наблюдающаяся в последнее время в стране, из-за чего на охлаждающих системах энергоблоков возникла перегрузка», - добавил Бабанлы.
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