Ситуация на Мингячевирской ТЭС находится под контролем Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ночь со второго на третье июля в связи с использованием населением электроэнергии в большом количестве в результате резкого изменения погодных условий и высокой температуры на подстанции Мингячевирской теплоэлектростанции вышел из строя транформатор. Как сообщает пресс-служба Президента Азербайджана, на подстанции были незамедлительно начаты ремонтно-восстановительные работы.

Ситуация находится под постоянным контролем Президента Азербайджана.

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