Бактрансагентство: Предпринимаются меры для уменьшения возможных последствий аварии на ТЭС на транспортную систему Баку

3 июля 2018 07:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С целью уменьшить возможные негативные последствия аварии на Мингячевирской ТЭС в ночь со второго на третье июля на транспортную систему Баку, в том числе перевозки пассажиров и работы по организации дорожного движения, Бакинское транспортное агентство (БТА) приступило к осуществлению необходимых мер.

Об этом Trend сказал завотделом по общественным связям Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По словам Агаева, основное внимание направлено на возможные затруднения в пассажироперевозках в утреннее время третьего июля. "Была налажена координационная работа с ЗАО "Бакинский метрополитен". В связи с тем, что станция метро "Автовокзал" из-за сложившейся ситуации в связи с подачей электроэнергии не функционирует, было увеличено число транспортных средств, движущихся по маршруту в данном направлении. Для устранения возможных проблем, автобусы, двигающиеся по маршрутным линиям 142 и 91 от Сумгайыта и прилегающих территорий к станции метро "Автовокзал", до восстановления деятельности станции будут двигаться к станции метро "Мемар Аджеми", автобусные маршруты 158 и 130 - к станции метро "20 января", - сказал заведующий отделом.

Он также отметил, что были предприняты меры для обеспечения безопасного и беспрепятственного движения на дорогах столицы. "Перекрестки, регулируемые светофорами взяты под контроль. Там, где возможно, восстановлена работа светофоров, проолжаются работы по восстановлению работы светофров в других местах", - добавил Агаев.

Учитывая то, что на некоторых улицах и проспектах не работают светофоры, Бактрансагентство рекомендует водителям быть предельно осторожными и бдительными на дорогах.

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