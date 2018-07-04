В ряде учреждений Азербайджана не будет распространяться запрещенная для детей информация

4 июля 2018 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не будет разрешаться распространение запрещенной для детей информационной продукции в образовательных учреждениях, медицинских, санитарно-курортных учреждениях, учреждениях физической культуры и спорта, учреждениях культуры, отдыха и оздоровительных учреждениях и на расстоянии менее 150 метров от этих учреждений.

Этот вопрос нашел отражение в законопроекте «О защите детей от вредной информации», принятом на первом чтении Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана.

В проекте также определены другие требования по запрещенной для детей информационной продукции.

Согласно требованиям, запрещенная для детей информация не будет публиковаться на первой и последней странице печатного издания, а также на лицевой и оборотной стороне обложки печатной продукции и другой полиграфической продукции. В отдельных случаях распространение этой информационной продукции будет разрешено лишь в упаковке.

Согласно проекту, к запрещенной для детей информации относится информация, пропагандирующая насилие и жестокость, а также которая содержит призывы к действиям против общественности и противоправным действиям, в том числе информация, пропагандирующая преступления, действия, потенциально угрожающие жизни и безопасности детей, компрометирующая институт семьи, информация нецензурного содержания и порнографического характера.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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