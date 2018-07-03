Работа светофоров на дорогах Баку восстановлена - Бактрансагентство

3 июля 2018 09:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате неотложных и незамедлительных работ, осуществляемых с ночи, на дорогах Баку была восстановлена работа светофоров.

Об этом Trend сказал завотделом по общественным связям Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

"Для устранения возможных технических проблем на территории города действует мобильная группа БТА, состоящая из технического персонала", - сказал Агаев.

Отметим, что в данный момент на дорогах Баку в движении транспортных средств проблем не наблюдается.

В ночь со второго на третье июля из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.

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