Минздрав Азербайджана: Авария на Мингячевирской ТЭС не создала проблем в работе больниц

3 июля 2018 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Авария на Мингячевирской ТЭС не создала проблем в работе больниц. Об этом во вторник сообщил Trend глава пресс-службы минздрава Парвиз Абубекиров.

Все функционирующие на территории страны больницы обеспечены генераторами: «После прекращения подачи электроэнергии автоматически включились генераторы, и больницы были обеспечены бесперебойной подачей электроэнергией», - отметил глава пресс-службы.

В ночь со второго на третье июля, из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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