В Баку открылся шоурум-концепт-стор Lumegrand Interiors (ФОТО)

3 июля 2018 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку открылся выставочный салон Lumegrand Interiors.

У начавшей свою деятельность в 2006 году компании LUMEGRAND в столице имеются четыре магазина розничной продажи осветительных приборов.

Магазин Lumegrand Interiors состоит из четырех этажей. Здесь покупателям, наряду с люстрами, предлагают декоративные аксессуары, мебельные комплекты, обои, ковры, занавесы и другие необходимые домашние принадлежности. Большинство выставленных в магазине на продажу товаров завезено из европейских стран. Так, мебель изготовлена на ведущих итальянских фабриках.

Системы освещения произведены в Италии, Испании, Австрии, ковры – в Турции и Индии. Из Индии ввозятся ковры ручной работы, а также вручную созданные декоративные наволочки, пледы и пуфы. Здесь, наряду с мягкой мебелью фабрик Calia Italia, Gamma Arredamenti, Prianera, клиентам также предлагаются товары таких брендов, как Morello Gianpaolo, Dall’Agnese, Ferretti e Ferretti, Fasolin, в стиле классика и арт-деко, а также бренда Dialma Brown в стиле лофт.

Учредитель и главный директор компании Турал Ахмедов отметил, что основной чертой, отличающей магазин Lumegrand Interiors от конкурентов, станет предоставление клиентам высококачественных и модных европейских товаров по приемлемым ценам:

«Существует стереотип, что если товар произведен в Европе, то его цена будет высокой. Однако мы, для того чтобы сделать европейские товары более доступными, решили начать сотрудничество с фабриками преимущественно среднего сегмента. Например, фабрика Colombini Casa в Сан-Марино, официальным дистрибьютором которой мы являемся, сохранила за счет большого объема и автоматизированного процесса производства приемлемую ценовую политику и итальянские дизайн и качество.

Эта фабрика производит большой ассортимент товаров - от кухонной до офисной мебели, а также спальную, гостевую, мягкую мебель и гардероб. За счет специального программного обеспечения компании клиентам предлагают индивидуальный дизайн.

Кстати, отмечу, что фабрика до 28 июля этого года организует стартап промо-акцию, предлагая каждому, купившему товар на 3 тысячи евро, бесплатный ваучер на сумму одна тысяча евро с возможностью использования этого ваучера в данном платеже. Иными словами, товары только этой фабрики в течение месяца можно будет приобрести со скидкой до 33 процентов. Помимо этого, мы постарались отличиться большим выбором декоративных аксессуаров в вернувшимся в последние годы в моду смелом стиле лофт, впервые представив на рынке Азербайджана текстильную продукцию ручной работы из Индии».

Адрес компании LUMEGRAND: ул. академика Гасана Алиева, 3C. Телефоны: (+99412) 3770505; мобильный: (+99455) 2269001.

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