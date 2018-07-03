Продолжаются работы по обновлению дорожной разметки на северном выезде из Баку

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего вечера будут продолжены работы по обновлению дорожной разметки на участке автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией – от круга «ВАЗ» до Хырдаланского круга, а также в Баку на проспекте Зии Буниятова проводятся работы по обновлению дорожной разметки от круга "Кероглу" в направлении "20 Января", говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном во вторник.

Кроме того, на 45-52 километрах (в обеих направлениях) автотрассы Баку-Губа идет ремонт отбойников, поврежденных в результате ДТП.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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