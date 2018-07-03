В Азербайджане начинается прием документов по переводу студентов из одного вуза в другой

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 5 июля начинается прием электронных документов по переводу студентов как из вузов страны, так и зарубежных вузов, изменению специальности, а также переводу студентов колледжей страны и обучающихся на уровне магистратуры, говорится в сообщении министерства образования, распространенном во вторник.

Прием документов будет продолжаться до 20 июля посредством портала transfer.edu.az.

Перевод студентов осуществляется во время зимних и летних каникул с разрешения министерства образования.

(Автор: Ильхама Исаабалева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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