Минобороны Азербайджана: В воинских частях нет проблем с энергоснабжением

3 июля 2018 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во всех воинских частях и подразделениях на передовой ВС Азербайджана нет проблем с энергоснабжением, говорится в сообщении минобороны, распространенном во вторник.

Для полного обеспечения деятельности военной инфраструктуры все воинские части, военно-медицинский учреждения, подразделения материально-технического обеспечения, связи, разведки, в том числе, военные учебные заведения особого назначения и другие военные объекты оснащены источниками аварийного энергоснабжения, работающими в особом режиме. В случае возникновения каких-либо проблем в подаче электроэнергии эти источники начинают работать в автоматическом режиме. После временного приостановления электроэнергии со вчерашней ночи эти источники заработали автоматически, и в данный момент проблем с энергоснабжением во всех воинских частях и подразделениях на передовой ВС Азербайджана нет. В воинских частях в непрерывном режиме продолжается служебно-боевая деятельность.

В случае необходимости минобороны готово оказать помощь в обеспечении электроэнергией на необходимом уровне для обеспечения деятельности важных гражданских инфраструктурных объектов (больницы, детсады, роддома и др.)

Отметим, что в ночь со второго на третье июля, из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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