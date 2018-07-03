Завтра в районах Азербайджана до 44 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, юго-восточный ветер вечером сменится северным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном во вторник.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью 25-27, днем 39-41 градус тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70 процентов, днем 30-40 процентов.

Завтра на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды 28-29 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 29-30 градусов. Юго-восточный ветер вечером сменится северным.

В связи с аномальными погодными условиями днем с 11:00 до 17:00 рискованно долго находиться под прямыми солнечными лучами.

В районах Азербайджана солнечно, восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура ночью 22-27, днем 39-44, в горах ночью 18-23, днем 28-33 градуса тепла.

(Автор: Ильхама Исаабалева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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