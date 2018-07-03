«Азерэнержи»: В ближайшие минуты заработают два блока Азербайджанской ТЭС

БАКУ /Trend/ - В ближайшие минуты в действие будут введены два блока Азербайджанской ТЭС, сообщил во вторник глава отдела по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» Яхья Бабанлы.

В данный момент электроэнергией снабжены 90 процентов регионов республики.

Напомним, что в ночь со второго на третье июля, из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева создана Госкомиссия в связи с аварией, произошедшей на одной из подстанций ООО «Азербайджанская тепловая электростанция».

Госкомиссии поручено расследовать причины произошедшего и проинформировать об этом Президента Азербайджана, определить и осуществить безотлагательные меры для устранения последствий аварии, систематически информировать Президента Азербайджана о проделанной работе.

Генеральной прокуратуре поручено вместе с МВД и МЧС провести безотлагательные следственные меры для расследования причин произошедшего и установления и привлечения к ответственности виновных лиц.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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