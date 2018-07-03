Работа магистрального водопровода Огуз-Габала-Баку восстановлена

3 июля 2018 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются меры по устранению перебоев, возникших в водоснабжении Азербайджана в результате аварии трансформатора на подстанции Азербайджанской ТЭС в Мингячевире.

Об этом во вторник сказал Trend завотделом по связям с общественностью ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы.

Работа магистрального водопровода Огуз-Габала-Баку уже восстановлена.

«Вода уже стала подаваться в город. До вечера водохранилища будут заполнены, после чего население будет обеспечено водой. В данный момент работы в этом направлении продолжаются. С завтрашнего дня проблем в обеспечении Баку питьевой водой не будет», - сказал Джабраиллы

Напомним, что в ночь со второго на третье июля из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева создана Госкомиссия в связи с аварией, произошедшей на одной из подстанций ООО «Азербайджанская тепловая электростанция».

Госкомиссии поручено расследовать причины произошедшего и проинформировать об этом Президента Азербайджана, определить и осуществить безотлагательные меры для устранения последствий аварии, систематически информировать Президента Азербайджана о проделанной работе.

Генеральной прокуратуре поручено вместе с МВД и МЧС провести безотлагательные следственные меры для расследования причин произошедшего и установления и привлечения к ответственности виновных лиц.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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