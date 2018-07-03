Изменения в Миграционный кодекс Азербайджана позволят гражданам более эффективно использовать свои права - госслужба

3 июля 2018 18:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Соответствующие изменения в миграционное законодательство Азербайджана внесены с целью улучшения положения граждан, иностранцев, лиц без гражданства и трудовых мигрантов, повышения их удовлетворенности, обеспечения прозрачности, а также создания условий для более эффективного использования своих прав иностранцами и лицами без гражданства, имеющими в стране семью и деловые связи.

Об этом во вторник говорится в сообщении управления по связям с общественностью Государственной миграционной службы Азербайджана.

В сообщении отмечается, что согласно изменениям в статью 21 Миграционного кодекса, регистрация иностранцев и лиц без гражданства, желающих остаться в Азербайджане на срок более 15 дней, будет проводиться по месту их проживания. Это, безусловно, повысит удовлетворенность прибывающих на короткое время в страну в качестве туристов или с целью работы.

«Ограничение на прибытие в страну иностранцев (лиц без гражданства) во многих случаях создает определенные трудности в бизнес-секторе, в предпринимательском деле. После того, как будут устранены основания, приведшие к аннулированию разрешения на пребывание или работу в стране, предусматривается ликвидация ограничения на их въезд в страну», - говорится в сообщении Миграционной службы.

В Миграционной службе отмечают, что другим вопросом, предусмотренным законом, является покидание и повторное возвращение в страну иностранцев и лиц без гражданства, на которых был наложен административный штраф. Они смогут покинуть страну даже в случае невыплаты штрафа, без введения какого-либо ограничения на их повторный въезд в Азербайджан.

В этом случае ограничение на въезд в страну действует до выплаты штрафа, и после его выплаты будет обеспечен их свободный въезд в страну.

«Согласно изменениям, иностранцы (лица без гражданства), получившие отказ в получении разрешения на постоянное проживание, смогут обратиться для получения разрешения на временное проживание в Государственную миграционную службу, предоставив лишь заявление», - отмечается в сообщении.

Иностранцам (лицам без гражданства), находящимся в Азербайджане, будет предоставлено 10 дней, для того чтобы устранить причины, приведшие к административной ответственности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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