"Азерэнержи": Энергоснабжение в Азербайджане частично восстановлено

БАКУ /Trend/ - Проблемы, возникшие в энергоснабжении из-за аварии в энергетической системе Азербайджана, частично устранены.

Об этом во вторник сказал Trend глава отдела по связям с общественностью ОАО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о создании Государственной комиссии в связи с аварией, произошедшей в ночь со второго на третье июля на одной из подстанций ООО «Азербайджанская тепловая электростанция». Вечером третьего июля в энергосистеме страны произошел новый сбой.

Как отметил Бабанлы, в настоящее время председатель комиссии, первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов находится на месте аварии.

По его словам, в настоящее время расследуются причины аварии.

Бабанлы добавил, что оперативно ведется работа по восстановлению подачи электроэнергии.

Отметим, что из-за аварии на ТЭС в Мингячевире в 39 городах и районах республики, включая Баку и Гянджу, возникли перебои в подаче электроэнергии.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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