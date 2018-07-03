Возбуждено уголовное дело в связи с вооруженным нападением на главу исполнительной власти Гянджи

3 июля 2018 23:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совершено вооруженное нападение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, сообщили Trend во вторник в правоохранительных органах страны.

Согласно информации, инцидент произошел сегодня вечером перед зданием исполнительной власти города Гянджи. Неизвестный открыл стрельбу в Эльмара Велиева, когда он выходил из здания. Получивший огнестрельное ранение Эльмар Велиев и его телохранитель были доставлены в Гянджинскую центральную больницу.

Юнис Сафаров, совершивший данное преступление, был задержан в качестве подозреваемого лица.

По факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.2.7 (попытка убийства двух и более лиц) и 228 (незаконное ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса.

Согласно информации, совершивший преступление ранее находился в розыске.

(Автор: Самир Али)

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