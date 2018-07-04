Сегодня Бакметрополитен закрыт для пассажиров: Автобусы будут работать в специальном режиме

4 июля 2018 07:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду автобусы в Баку будут работать в специальном режиме из-за того, что метро не будет функционировать, говорится в совместном сообщении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Бакинского транспортного агентства и ЗАО "Бакинский метрополитен".

"Третьего июля 2018 года из-за произошедшей аварии на Азербайджанской ТЭС в некоторых местах повторно возникли перебои в подаче электроэнергии. В результате этого вчера около 19 часов движение поездов на станциях Бакинского метрополитена было остановлено. С целью устранения внезапно возникшей плотности пассажиров, обеспечения удобной и безопасной перевозки населения БТА приступило к реализации необходимых мер. Деятельность всех регулярных маршрутных линий столицы была переведена в специальный режим и пассажиры перевозились бесплатно. На все выходы станций метро, а также к Центрам обмена транспортом и другим территориям, где наблюдалось скопление людей, были привлечены дополнительные траспортные средства по соответствующим маршрутным линиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения своевременного и безупречного исполнения предусмотренных мер действовали и мобильные группы БТА.

"Благодаря проводимым экстренным и неотложным мерам за короткое время была устранена плотность пассажиропотока вокруг станций метро. Также для перевозки пассажиров в город Сумгайыт была организована прямая маршрутная линия от станции метро "20 января". С этой целью Государственная служба автомобильного транспорта министерства транспорта, связи и высоких технологий привлекла крупногабаритные автобусы. Для осуществления перевозки пассажиров по соответствующим маршрутным линиям в ночные часы, на случай необходимости, на территории Бакинского транспортного агентства находились в состоянии готовности более 10 транспортных средств, принадлежащих ООО "Bakubus", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что из-за проводящихся в Бакметрополитене восстановительных работ метрополитен будет работать в тестовом режиме и будет закрыт для пассажиров.

"Учитывая это, четвёртого июля 2018 года все регулярные маршрутные линии на территории столицы будут работать в специальном режиме и перевозка пассажиров будет осуществляться бесплатно. С целью обеспечения бесперебойности в перевозке пассажиров в утренние часы и своевременного исполнения других необходимых мер в БТА состоялось заседание с участием юридических и физических лиц, занимающихся регулярной перевозкой пассажиров. Еще раз отмечаем, что министерство транспорта, связи и высоких технологий, БТА и Бакметрополитен действуют в координации друг с другом", - отмечается в сообщении.

(Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Сегодня Бакинское метро не будет работать
Общество 3 июля 21:29
Увеличиваются интервалы движения поездов в Бакинском метрополитене
Общество 29 июня 11:38
Станция «Сахиль» после ремонта и реконструкции (ФОТО)
Общество 7 июня 16:56
Об изменениях на станции Бакметрополитена после ремонта
Общество 7 июня 16:39
Станция «Бакмил» Бакинского метрополитена в ходе ремонта не будет закрываться
Общество 7 июня 16:28
Станция Бакметропоитена закроется на ремонт
Общество 7 июня 13:12
Обнародована дата сдачи новой станции Бакметрополитена
Общество 7 июня 12:46
В бакинском метро пройдет акция с участием детей (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 31 мая 11:30
В Бакинский метрополитен завезен еще один поезд метро
Общество 12 мая 16:07
Минэкологии Азербайджана подало в суд на Бакметрополитен (ФОТО)
Происшествия 1 мая 16:47
В ближайшее время будет доставлена еще одна партия вагонов для бакинского метро
Общество 23 апреля 15:33
В Бакинском метро вводятся в эксплуатацию новые современные поезда
Общество 21 апреля 09:27
Закрывается центральный вход на станцию метро «Короглу» в Баку
Общество 19 апреля 16:09
Одна из станций бакинского метро будет закрыта на ремонт
Общество 5 апреля 17:30
Упавшая на рельсы в бакинском метро 85-летняя женщина, спасена
Происшествия 16 марта 13:26
Задержки в графике движения составов в Бакинском метро устранены
Общество 5 марта 12:29
Бакметрополитен закупает услуги по техобслуживанию систем
Тендеры 23 февраля 11:47
В бакинском метро введен полный запрет на курение (ФОТО)
Общество 22 февраля 20:58