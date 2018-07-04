Бакинское транспортное агентство обратилось к пассажирам

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось к пассажирам, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в среду.
В обращении говорится, чтобы пассажиры, ожидая автобус, не выходили на проезжую часть дороги.
«Это опасно для их жизни, и в то же время приводит к пробкам, мешая движению автотранспортных средств и маршрутных автобусов», - говорится в сообщении БТА.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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