Бакинское транспортное агентство обратилось к пассажирам

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось к пассажирам, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в среду.

В обращении говорится, чтобы пассажиры, ожидая автобус, не выходили на проезжую часть дороги.

«Это опасно для их жизни, и в то же время приводит к пробкам, мешая движению автотранспортных средств и маршрутных автобусов», - говорится в сообщении БТА.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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