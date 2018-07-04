На ряде дорог Баку проводятся работы по обновлению дорожной разметки

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего утра начались работы по обновлению дорожной разметки на автомобильной дороге Баку-Губа-госграница России, от Сумгайытского круга в направлении поселка Г.З.Тагиева. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог, распространенном в среду.

Работы будут продолжены до вечера.

Кроме того, эти же работы будут проводиться на проспекте Зии Буниятова – от круга 20 Января в направлении станции метро «Короглу». Работы начнутся вечером, и будут продолжены до утра.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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