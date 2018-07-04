В Азербайджане накажут водителей и перевозчиков, требующих оплату за проезд - агентство

4 июля 2018 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане водители автобусов и перевозчики, требующие оплату за проезд, будут наказаны. Об этом в среду сказал завотделом просвещения и связей с общественностью Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По словам заведующего отделом, начиная с 19:00 третьего июля все регулярные маршрутные линии в Баку работают в особом режиме. «В связи с этим перевозчикам даны определенные указания. Перевозчикам поручено в период действия особого режима, осуществлять перевозку пассажиров бесплатно. В отношении юридических и физических лиц, не выполняющих это или иные поручения, связанные с особым режимом, не исходящих из принципов социальной ответственности, а преследующих цели наживы будут приняты серьезные меры», - сказал Агаев.

Завотделом добавил, что все обращения, поступающие связи с этим из социальных сетей и СМИ, фиксируются, и после нормализации ситуации будут приняты необходимые меры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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