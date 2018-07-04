Минздрав о состоянии обратившихся за медпомощью после эвакуации из Бакинского метро

БАКУ /Trend/ - В связи с остановкой поездов в Бакинском метрополитене вечером 3 июля в больницы обратились 19 человек, сообщили в среду Trend в пресс-службе минздрава.

Шестеро из обратившихся помещены в различные больницы. Они жаловались на недомогание, головную боль и др.

В минздраве сказали, что состояние госпитализированных стабильное, угрозы для их жизни нет.

Напомним, что вчера в результате повторного отключения электроэнергии возникли проблемы в работе ЗАО "Бакинский метрополитен". В связи с этим все пассажиры были эвакуированы из метро.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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