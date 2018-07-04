"Бакинский метрополитен" возобновил свою работу

4 июля 2018 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - "Бакинский метрополитен", приостановивший вчера вечером свою работу, сегодня возобновил ее.

Уже с 13:00 жители столицы смогли воспользоваться услугами метро.

Отметим, что вчера в результате отключения электроэнергии в работе ЗАО «Бакинский метрополитен» возникли проблемы.

В связи с этим все пассажиры метро были эвакуированы.

Сегодня утром глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов сказал, что до полного обеспечения электроэнергией метро будет работать в тестовом режиме.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Сегодня Бакметрополитен закрыт для пассажиров: Автобусы будут работать в специальном режиме
Общество 07:28
Сегодня Бакинское метро не будет работать
Общество 3 июля 21:29
Увеличиваются интервалы движения поездов в Бакинском метрополитене
Общество 29 июня 11:38
Станция «Сахиль» после ремонта и реконструкции (ФОТО)
Общество 7 июня 16:56
Об изменениях на станции Бакметрополитена после ремонта
Общество 7 июня 16:39
Станция «Бакмил» Бакинского метрополитена в ходе ремонта не будет закрываться
Общество 7 июня 16:28
Станция Бакметропоитена закроется на ремонт
Общество 7 июня 13:12
Обнародована дата сдачи новой станции Бакметрополитена
Общество 7 июня 12:46
В бакинском метро пройдет акция с участием детей (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 31 мая 11:30
В Бакинский метрополитен завезен еще один поезд метро
Общество 12 мая 16:07
Минэкологии Азербайджана подало в суд на Бакметрополитен (ФОТО)
Происшествия 1 мая 16:47
В ближайшее время будет доставлена еще одна партия вагонов для бакинского метро
Общество 23 апреля 15:33
В Бакинском метро вводятся в эксплуатацию новые современные поезда
Общество 21 апреля 09:27
Закрывается центральный вход на станцию метро «Короглу» в Баку
Общество 19 апреля 16:09
Одна из станций бакинского метро будет закрыта на ремонт
Общество 5 апреля 17:30
Упавшая на рельсы в бакинском метро 85-летняя женщина, спасена
Происшествия 16 марта 13:26
Задержки в графике движения составов в Бакинском метро устранены
Общество 5 марта 12:29
Бакметрополитен закупает услуги по техобслуживанию систем
Тендеры 23 февраля 11:47