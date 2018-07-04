"Бакинский метрополитен" возобновил свою работу (версия 2)

БАКУ /Trend/ - "Бакинский метрополитен", приостановивший вчера вечером свою работу, сегодня возобновил ее.

Уже с 13:00 жители столицы смогли воспользоваться услугами метро.

Отметим, что вчера в результате отключения электроэнергии в работе ЗАО «Бакинский метрополитен» возникли проблемы.

В связи с этим все пассажиры метро были эвакуированы.

Сегодня утром глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов сказал, что до полного обеспечения электроэнергией метро будет работать в тестовом режиме.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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