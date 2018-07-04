"Азерсу": На канализационных линиях проблем нет

4 июля 2018 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проблемы, возникшие с электроснабжением ряда территорий Азербайджана, не повлияли на работу канализационных линий. Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы.

По словам главы пресс-службы, канализационные линии работают нормально. «На линиях нет никаких проблем. На все насосные станции подается электроэнергия», - отметил Джабраиллы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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