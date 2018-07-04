В Азербайджане экзамены по приему на работу учителей начнутся во второй половине июля

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане тестовые экзамены по приему на работу учителей планируется провести во второй половине июля.

Об этом в среду сказал заведующий центром человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования Мурад Джамалзаде.

По его словам, завершить экзамены планируется до 1 августа.

Джамалзаде напомнил, что 2 июля начался прием электронных документов по приему на работу, который продлится до 8 июля.

Он также отметил, что до настоящего времени для участия в конкурсе регистрацию прошли более 20 тысяч кандидатов, примерно 16 тысяч из которых подтвердили свои электронные заявления.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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