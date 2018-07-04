В Баку автобусы перешли на обычный режим работы

4 июля 2018 19:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с устранением проблем в энергоснабжении Баку отменен особый режим работы автобусов.

Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства, распространенном в среду.

В настоящее время перевозка пассажиров осуществляется в обычном порядке.

БТА выражает благодарность перевозчикам за непосредственное участие и помощь в организации перевозки пассажиров при особом режиме работы, СМИ - за поддержку в своевременном информировании населения о работе транспорта 3-4 июля. Также выражается глубокая признательность населению, которое с пониманием отнеслось к трудностям в работе транспорта в течение прошедших двух дней.

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