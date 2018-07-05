Минэкологии Азербайджана подало иск на 42 тыс. манатов за ущерб биоресурсам

5 июля 2018 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники департамента охраны и воспроизводства биоресурсов в водных бассейнах министерства экологии и природных ресурсов за шесть месяцев этого года составили 63 акта и 79 протокола за правонарушения, говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг.

Акты и протоколы были составлены в ходе расследований, проведенных с целью охраны рыбных и других биоресурсов на территории страны.

Как говорится в сообщении, для принятия мер в правоохранительные органы было направлено 68 дел.

У нарушивших закон лиц было изъято 35 плавсредств, 11 подвесных лодочных моторов, 638 сетей, являющихся средством незаконной ловли, и др.

За ущерб, нанесенный биоресурсам, был подан иск в размере 41 932 маната, а также в административном порядке применен штраф на сумму 11 500 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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