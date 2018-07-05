На ряде дорог Баку продолжается обновление дорожной разметки

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего утра на автомобильной дороге Баку-Губа-госграница России – от Сумгайтытского круга в направлении поселка Г.З.Тагиева проводятся работы по обновлению дорожной разметки, говорится в совместном сообщении Госагентства автомобильных дорог и Бакинского транспортного агентства (БТА).

Работы продолжатся до вечера.

Кроме того, сегодня с 23:00 от круга 20 Января по проспекту Зии Буниятова в направлении станции метро «Короглу» также будут идти аналогичные работы, которые завершатся утром следующего дня.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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