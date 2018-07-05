Незабываемый момент церемонии вручения дипломов в БВШН (ВИДЕО)

5 июля 2018 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для студентов Бакинской высшей школы нефти (БВШН), ставших выпускниками вуза в этом году, была проведена торжественная церемония вручения дипломов.

Дипломы о присвоении степени бакалавров получили студенты кафедр: инженерии по автоматизации процессов, нефтегазовой инженерии и химической инженерии. Двенадцати студентам были вручены дипломы БВШН с отличием.

Особое внимание выпускникам вуза уделяют крупные национальные и иностранные компании, которые нуждаются в молодых специалистах, обладающих глубокими теоретическими знаниями и практическим опытом в своей области и имеющих хорошие языковые навыки. Как и в прошлом году, многие выпускники БВШН получили предложения о приеме на работу еще до окончания учебы.

Представляем видеоролик об одном из самых незабываемых моментов церемонии вручения дипломов, когда, следуя многовековой традиции, выпускники подбрасывают вверх свои академические шапочки.

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