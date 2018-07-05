Транспортное агентство о количестве кондиционированных автобусов в Баку

БАКУ /Trend/ - Перевозку пассажиров в Баку осуществляют более 400 кондиционированных автобусов, сказал в четверг Trend завотделом по связям с общественностью Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

«На внутригородских маршрутах сегодня работает 2100 автобусов», - сказал он

По его словам, в настоящее время предпринимаются шаги по обновлению автобусного парка.

В настоящее время пассажиров обслуживают 13 маршрутов ООО "BakuBus", которое занимается пассажирскими перевозками в Баку, сказал в четверг Trend глава пресс-службы "BakuBus" Габиль Бабаев.

«Это маршруты №№ 1, 2, 3 5, 6, 8, 13, 14, 17, 21, 125 и 75. Во всех автобусах этих маршрутов установлены кондиционеры», - сказал Бабаев.

По его словам, экспрессы "BakuBus", следующие в аэропорт и обратно, также отвечают современным стандартам.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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