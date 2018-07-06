В Азербайджане будет определена форма экспертизы информационной продукции

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане закон определит формы экспертизы информационной продукции, проводимой с целью возрастной классификации.

Требования и условия такой экспертизы отражены в законопроекте «О защите детей от вредной информации», принятом на первом чтении Милли Меджлиса (парламентом) Азербайджана.

Согласно проекту, экспертиза информационной продукции будет осуществляться физическими лицами (экспертами), получившими аттестат о специализации от соответствующих органов исполнительной власти.

Ведение реестра экспертов и экспертных организаций и контроль за их деятельностью будет осуществляться соответствующими органами исполнительной власти.

Экспертиза информационной продукции, проводимой с целью возрастной классификации, организуется производителем информационной продукции или ее распространителем. Экспертиза информационной продукции не может проводиться более 30 дней.

Не согласные с заключением эксперта юридические и физические лица могут подать жалобу в созданный исполнительным органом экспертный совет по возрастной классификации информационной продукции.

Отметим, что согласно проекту, под информационной продукцией понимается продукция средств массовой информации, предусмотренная для обращения и потребления на территории страны, аудиовизуальная продукция, компьютерные и другие электронные игры, а также культурно-массовые мероприятия и другая информация, распространяемая с помощью телекоммуникационной сети.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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