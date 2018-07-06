На улицах Баку продолжаются работы по обновлению дорожной разметки

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего вечера на автотрассе Баку – Сумгайыт - от круга «Azpetrol» до поста Сарай, а также с 23:00 до утра на проспекте Зии Буниятова - от моста «Чермет» до дорожного узла «Короглу» будут проводиться работы по обновлению дорожной разметки, говорится в совместном сообщении Госагентства автомобильных дорог и Бакинского транспортного агентства.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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