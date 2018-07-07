Древние курганы в Гяндже и Геранбое будет изучать международная археологическая экспедиция (ФОТО)

7 июля 2018 10:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнаруженные в Гяндже и Геранбое курганы, относящиеся к первой эпохе бронзы, будут изучаться совместно азербайджанскими, итальянскими, германскими и французскими учеными.

Об этом сообщили Trend в Институте археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана.

С 11 июня на территории Гянджи и Геранбоя начались исследования азербайджано-итальянской международной археологической экспедиции, соруководителями которой являются руководитель сектора Института археологии и этнографии, доктор философии по истории, доцент Бахтияр Джалилов и начальник департамента религиозных исследований (SoRS/School of Religious Studies) международного итальянского института Lorenzo de` Medici во Флоренции, профессор Никола Ланери.

В состав международной экспедиции входят специалисты Центра исследования бассейна древнего Средиземного моря и Ближнего Востока (CAMNES), а также специалисты по различным архиометрическим сферам из Германии и Франции. Основными объектами археологических раскопок были курганы вокруг Гянджа, относящиеся к эпохе поздней бронзы - раннего железа, и курганы первой эпохи бронзы, обнаруженные на территории села Гарадаглы Геранбойского района.

Профессор Никола Ланери отметил, что в перспективы входит создание первого в мире уникального археопарка, состоящего из курганов.

Также завершился первый этап исследования кургана с коллективным захоронением на территории Геранбоя, относящегося к первой эпохе бронзы, в соответствии с требованиями современного археологического исследования.

В течение этого этапа верхняя часть кургана была исследована специальными приборами и с процедурами регистрации. В верхней части были обнаруженыкувшинные погребения, относящиеся к последнему этапу кура-араксинской культуры. Обнаруженные образцы материалов будут представлены в ведущие лаборатории мира для проведения различных исследований. На сезон исследований следующего года запланировано исследование камеры коллективного захоронения, обнаруженного под верхней частью кургана, специальными методами и приборами. Профессор Ланери особо подчеркнул, что в контексте проблем кура-араксинской культуры в археологии уникальные коллективные захоронения, обнаруженные под верхней частью кургана, расцениваются как "азербайджанский феномен" первого бронзового периода.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст, Али Гасымов)

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