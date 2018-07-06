С завтрашнего дня температура воздуха в Азербайджане снизится на 4-6 градусов

6 июля 2018 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня и до второй половины воскресенья в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра, температура постепенно снизится на 4-6 градусов, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в пятницу.

В районах Азербайджана с 7 июля до вечера 8 июля западный ветер местами усилится, в отдельных северных и западных районах временами ожидаются грозовые дожди. В некоторых местах ливни, град, в некоторых горных реках поднимется уровень воды, возможен небольшой выход из берегов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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