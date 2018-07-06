Завтра в Баку ветрено, на море высокие волны

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в пятницу.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью 23-25, днем 28-33, в Баку ночью 23-25, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 751 до 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70 процентов, днем 45-55 процентов.

Завтра на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов. Из-за усиления северо-западного ветра на море будут высокие волны, в связи с чем не рекомендуется идти на пляж.

В районах Азербайджана завтра без осадков. Однако в некоторых северных и западных районах возможны грозовые дожди, в некоторых местах ливни, град, Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 21-26, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 23-28 градусов тепла.

Завтра в связи с усилением северного ветра на Абшеронском полуострове температура воздуха будет в пределах климатической нормы, что окажет положительное влияние на метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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