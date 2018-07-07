В Азербайджане с этого года применяются новые правила приема детей в первый класс

7 июля 2018 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане дети, которым исполняется шесть лет в течение календарного года независимо от месяца рождения, уже с этого года могут быть приняты в первый класс общеобразовательных учреждений без конкурса.

Об этом сказал заместитель руководителя аппарата министерства образования Фарзали Гадиров.

По его словам, на основе подготовленных по инициативе минобразования предложений внесены очень важные изменения в закон "Об образовании".

"Эти изменения охватывают все ступени и уровни образования. Одно из изменений - прием в первый класс детей, которым исполняется шесть лет до конца календарного года. Это не означает, что дети этого возраста массово будут приниматься в первый класс. Это будет происходить только при желании родителей", - сказал Гадиров.

Гадиров отметил, что если до этого был предусмотрен определенный процесс при приеме в первый класс детей, которым не исполнилось шесть лет до 15 сентября, то с этого года прием в первый класс детей, которым исполняется шесть лет в течение календарного года, будет осуществляться на основе заявления и желания родителя. По словам Гадирова, новые правила приема в первый класс применяются уже с этого года.

Он добавил, что согласно новому варианту закона "Об образовании" победители международных предметных олимпиад, республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований высокого уровня будут приниматься в вузы по соответствующим специальностям вне конкурса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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