В Азербайджане меняются правила приема в колледжи лиц с высшим образованием

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лица с высшим образованием могут быть приняты в колледжи вне конкурса.

Об этом в пятницу сказал заведующий юридическим отделом министерства образования Азербайджана Субхи Кязымов.

По его словам, при подготовке предложений по этому вопросу Государственный экзаменационный центр также выразил согласие с тем, что человек с высшим образованием не должен участвовать в конкурсе по приему в колледжи.

«Новые изменения в закон об образовании позволяют людям с высшим образованием поступать в колледжи вне конкурса», - отметил Кязымов.

Кязымов сказал, что в настоящее время любой человек после завершения колледжа должен участвовать в конкурсе при поступлении в вуз.

«Новый вариант закона позволяет лицам, закончившим среднее специальное учебное заведение, поступать в вуз вне конкурса. В связи с этим будут подготовлены правила и будет установлено, по каким специальностям каких вузов можно будет поступать и каким образом будут подсчитываться набранные в колледже кредиты", - сказал Кязымов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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