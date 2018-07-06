В Азербайджане меняются правила приема в колледжи лиц с высшим образованием

6 июля 2018 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лица с высшим образованием могут быть приняты в колледжи вне конкурса.

Об этом в пятницу сказал заведующий юридическим отделом министерства образования Азербайджана Субхи Кязымов.

По его словам, при подготовке предложений по этому вопросу Государственный экзаменационный центр также выразил согласие с тем, что человек с высшим образованием не должен участвовать в конкурсе по приему в колледжи.

«Новые изменения в закон об образовании позволяют людям с высшим образованием поступать в колледжи вне конкурса», - отметил Кязымов.

Кязымов сказал, что в настоящее время любой человек после завершения колледжа должен участвовать в конкурсе при поступлении в вуз.

«Новый вариант закона позволяет лицам, закончившим среднее специальное учебное заведение, поступать в вуз вне конкурса. В связи с этим будут подготовлены правила и будет установлено, по каким специальностям каких вузов можно будет поступать и каким образом будут подсчитываться набранные в колледже кредиты", - сказал Кязымов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Национальная академия наук и минобразования Азербайджана укрепляют IT-сотрудничество (ФОТО)
ИКТ 22 июня 12:43
В Азербайджане новые правила внутришкольного оценивания будут применяться со следующего учебного года - министр
Общество 21 июня 18:17
Для Азербайджана 2017/2018 учебный год был очень успешным - министр
Общество 14 июня 21:02
Минобразования Азербайджана о количестве переведенных студентов
Общество 12 июня 17:28
Парламент Азербайджана пересмотрит закон "Об образовании"
Общество 11 июня 15:34
В Азербайджане начась работа по созданию исследовательского университета
Общество 8 июня 17:48
Лента новостей
В Азербайджане будет определена форма экспертизы информационной продукции
Общество 17:29
Положение Армении может улучшиться, если она положит конец военной оккупации в отношении Азербайджана - Хикмет Гаджиев
Политика 17:23
В Баку прошел потрясающий музыкально-поэтический вечер "Мир Насими" (ФОТО)
Культура 17:22
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 9 июля
Бизнес 17:13
В Азербайджане приостановлена деятельность лицея "İstək"
Общество 17:12
Bakcell выступила против незаконной деятельности в Нагорном Карабахе
ИКТ 17:05
Участники финцентра «Астана» будут иметь доступ к капиталу всего мира
Бизнес 17:00
«ЛУКОЙЛ» существенно увеличит добычу газа в Узбекистане (Эксклюзив)
Энергетика 16:53
Доллар колеблется в преддверии выхода отчета о рабочих местах в США - эксперт
Бизнес 16:47