В Азербайджане приостановлена деятельность лицея "İstək"

6 июля 2018 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Учредитель лицея «İstək» накануне обратился в министерство образования Азербайджана с просьбой принять решение о приостановлении деятельности образовательного учреждения, говорится в сообщении в пятницу образовательного ведомства страны.

В обращении также поставлены вопросы об оказании помощи в обеспечении педагогического состава лицея работой в других учебных заведениях и продолжении учебы учащихся в других общеобразовательных учреждениях.

На основании обращения учредителя лицея минобразования создало рабочую группу с целью размещения учащихся и педагогов в учебных заведениях страны, начата соответствующая работа по обеспечению этого процесса.

Министерство образования доводит до сведения учащихся лицея «İstək» и их родителей, что будут созданы необходимые условия для продолжения учебы в соответствующих учебных заведениях на основании их выбора, а также для трудоустройства педагогов в других учебных заведениях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане начинается прием документов по переводу студентов из одного вуза в другой
Общество 3 июля 16:10
Минобразования Азербайджана о зарплате учителей, прошедших диагностическое оценивание
Общество 21 июня 13:09
Для приема в первые классы школ Азербайджана поступило около 58 тыс. запросов
Общество 12 июня 15:06
В Азербайджане началась регистрация учителей, желающих сменить место работы
Общество 4 июня 15:49
В Азербайджане определены условия работы учителей старше 65 лет
Общество 18 мая 16:48
Минoбразования Азербайджана подготовило предложения по внеконкурсному приему в вузы победителей олимпиад
Общество 15 мая 17:17
Лента новостей
Эксперт организации Seniour Expert Services прибыл с визитом в Баку (ФОТО)
Бизнес 19:14
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в госбюджет на 2018 г.
Политика 19:07
Ученые открыли микробов, способных жить в "соленых ручьях" Марса
В мире 19:07
Азербайджан надеется на скорейшее завершение переговоров по новому соглашению с ЕС - посол
Политика 18:58
Хорватия повышает туристический налог на 25% процентов
Европа 18:53
Вырос торговый оборот между Азербайджаном и Финляндией
Экономика 18:44
В сфере туризма и образования в Азербайджане будут использованы технологии дополненной реальности
ИКТ 18:28
Секретарь СБ России подтвердил позицию Москвы по мирному урегулированию карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 18:22
У производителя золота в Азербайджане появятся новые акционеры
Бизнес 18:03