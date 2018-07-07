Начальник Сумгайытского водоканала оштрафован за загрязнение Каспийского моря

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели расследование в связи с кадрами, распространенными в социальных сетях о сбросе сточных вод в пляжной зоне в поселке Джорат города Сумгайыт в Каспийское море, говорится в сообщении минэкологии, распространенном в субботу.

В ходе осмотра указанной территории было установлено, что сточные воды напрямую сбрасываются в море. Во время проверки было установлено, что сточные воды сбрасываются в море по канализационной трубе, принадлежащей Сумгайытскому водоканалу.

По факту в отношении начальника Сумгайытского водоканала Дарвина Гусейнова был составлен протокол, и он в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях как должностное лицо был оштрафован на 3000 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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